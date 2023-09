Poncho de Nigris confiesa que dentro de La Casa de los Famosos hubo consumo de drogas

Poncho de Nigris, quien ganó el tercer lugar en La Casa de los Famosos, sigue dando de qué hablar, a pesar de que hace unas semanas el reality show llegó a su fin. Y es que el regiomontano confesó en un programa por internet que metió drogas a la casa más famosa de México.

Fue durante una charla con el influencer Roberto Martínez que de Nigris confesó que metió a La Casa de los Famosos unas gomitas de CBD para relajarse durante su estancia: "Le mando un saludo al Apio y un saludo a Sergio Mayer, que éramos los que nos comíamos las gomitas, y ya lo dije", confesó el también empresario.

Poncho de Nigris puntualizó que todo lo que metieron es legal y que solo fue con la intención de relajarse: "Por eso luego Wendy me decía: 'Eh, traes ojos de viernes'. Estaba bien difícil, porque decías: 'Este día ya no voy a tener nada que hacer', y pues ya, todo con madre. Me chig*** una gomita y de repente comenzabas a hablar a lo pe***", agregó el influencer, quien confesó que en muchas ocasiones dijo cosas que no debía por las gomitas.

"Nos la chin*** supuestamente pa' relajarnos... ¡te paniqueas cule****!", exclamó Poncho de Nigris, quien señaló que luego de ingerir una de las nombradas gomitas lo llamaron al confesionario y le hicieron una entrevista de media hora en la que debía platicar cosas "inteligentes" para que la gente votara por él.

Señaló que después de un par de malas experiencias decidió mejor ya no consumir las gomitas: "Porque dije, va a estar con madre para relajarme y dormir. Te la tomabas y después: 'Tenemos actividad'", dijo Poncho de Nigris.

Aseguró que para no cometer errores dentro de La Casa de los Famosos, decidió ya no consumir gomitas y que en total, durante toda su estancia sólo se comió tres.

