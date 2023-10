Royal Blood anuncia su regreso a la Ciudad de México; boletos, cuándo y dónde

Una de las bandas más poderosas en la actualidad visitará la capital del país para dar un show lleno de guitarrazos, gritos y estruendosos remates de batería. Se trata de Roya Blood, banda originaria de Reino Unido que vuelve a suelo azteca tras dos años de ausencia.

La banda se presentó en el Corona Capital de 2022, con un público habido de conciertos, pues la pandemia por Covid-19 tenía a todos enclaustrados. La banda hizo vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez con temas como "Little Monster", "Lights Out" y "Ten Tonne Skeleton".

Tras dos años de ausencia, Royal Blood vuelve a la capital del país con toda la energía que los caracteriza con un nuevo álbum: "Back to the Water". Se trata de su cuarto álbum de estudio y la buena noticia es la banda lo presentará al público mexicano a unos meses de haberlo lanzado.

El concierto se llevará a cabo el 2 de abril de 2024 en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. Evidentemente, la agrupación no sólo tocará discos de su nuevo álbum, sino que hará un recorrido por los temas que hoy ya son clásicos.

La preventa de boletos para este imperdible show arranca el 26 de octubre a través de Ticketmaster para tarjetahabientes Citi-Banamex, mientras que la venta a todo el público comienza el 27 de octubre, justo un día después.

¿Quién es Royal Blood?

Royal Blood es un dúo británico de rock alternativo formado en 2011, actualmente integrada por el vocalista y bajista Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher. Con la publicación de su álbum debut hómonimo, algunos críticos musicales nombraron al grupo como "los salvadores del rock".

El sonido característico de Royal Blood está influenciado por bandas como Muse, Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Led Zeppelin o The Dead Weather. Los riffs son ejecutados por Mike Kerr en un bajo, el cual tiene un sonido que consta en sonidos de guitarra y bajo concentrados en un solo instrumento.

