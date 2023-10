¿Daddy issues? Ángela Aguilar se quiere casar a los 50 años y sólo con alguien como su abuelo

Ángela Aguilar causó mucha polémica hace tiempo cuando se ventiló su relación con Gussy Lau, un sujeto de 34 años y 16 mayor que ella, que generó mucho escándalo por unas fotos que se filtraron, en las que se veían muy amorosos y románticos.

Es escándalo fue, además de por las fotos, por el hecho de que Gussy Lau andaba con ella cuando apenas había cumplido 18 años, lo cual desató comentarios de que el sujeto le había hecho grooming y que la pretendía desde que era menor de edad, situación que había sido permitida por los padres de la cantante.

Tras terminar con aquella relación, poco se ha sabido de la vida amorosa de la hija de Pepe Aguilar, más que especulaciones y rumores respecto a quien sería su nueva pareja.

Ahora, la cantante estadounidense de raíces argentinas está dando mucho de qué hablar, pues afirmó que se va a casar hasta que tenga 50 años y que sólo ocurrirá si lo hace con un hombre que sea como su abuelo.

Ahora, en una entrevista que la famosa le ofreció a ara Patria Castañeda, Ángela Aguilar afirmó que no se casará hasta que no cumpla medio siglo de vida , además de que el caballero en cuestión tendrá que ser como su abuelo, el inmortal Antonio Aguilar, cuyos descendientes siguen viviendo en su sombra.

"(Voy a) casarme hasta que encuentre un hombre como era mi abuelo con mi abuela… Me gustaría casarme como mi abuela, mi abuela tenía como 50 años cuando se casó... Sí, no me casen todavía", dijo Ángela.

Asimismo, la famosa afirmó que no volverá a hacer público ningún noviazgo futuro y, muy cristianamente, señaló que sólo presentará a su hombre cuando le hayan dado el anillo.

Las declaraciones de Ángela Aguilar han generado reacciones entre sus fans, quienes han comentado que se va a quedar soltera porque tiene expectativas muy altas de una imagen idealizada que tiene de su abuelo, además de que su padre Pepe Aguilar siempre va a estar ahí presente para meterse en sus relacione su vida.