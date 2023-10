Ángela Aguilar asegura que de grande quiere ser como Flor Silvestre; 'traigo su recuerdo muy presente'

Ángela Aguilar, cantante de regional mexicano que constantemente aparece en los titulares de los medios de comunicación, pero no precisamente por su virtuosa voz, sino por la polémica que generan las críticas hacia su persona, reveló que uno de sus sueños en la vida es ser como su abuela, Flor Silvestre.

La intérprete de "Qué agonía" detalló cómo fue su relación con Flor Silvestre y reveló que cuando usa ropa tradicional mexicana siente la presencia de su abuela. Esto en una reciente charla que sostuvo con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, a quien le reveló su admiración por la madre de su padre y leyenda del regional mexicano.

"Mi abuelita, para mí, es lo que más yo quiero ser cuando sea grande. O sea, si yo puedo ser como alguien, quiero ser como mi abuela. Obviamente como mi mamá, mi papá, como todos, pero en el lado artístico que ella", dijo la joven cantante, quien recientemente cumplió 20 años.

Asimismo, señaló que tuvo una relación muy cercana con su abuela: "Tuve una relación muy cercana con mi abuela de preguntarle, de decirle, oye abuelita esta canción, oye abuelita esto. Hasta aprendí a hacerle las uñas de acrílico en la pandemia porque ella le encantaba sus uñas largas, no me vas a dejar mentir. Entonces tuve que aprender a hacer las uñas de acrílico y ahí me veías yo y mi abuela viendo 'Caso Cerrado' platicando", detalló.

Ángela Aguilar detalló que compartió mucho tiempo con Flor Silvestre y que la recuerda cada que usa ropa tradicional mexicana: "Cada que yo me pongo un vestido, cada vez que yo agarro un micrófono, yo la siento conmigo y entonces es una gran responsabilidad porque traigo su energía, su guía también y traigo su recuerdo muy, muy presente", detalló Ángela Aguilar, quien forma parte de la famosa Dinastía Aguilar.

