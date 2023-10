Danna Paola se lanza contra Horacio Pancheri y defiende a Samadhi Zendejas; 'decepcionante tu reacción'

Una polémica discusión se desató en redes sociales, luego de que Horacio Pancheri se lanzara en contra de Samadhi Zendejas, actriz mexicana, a quien el argentino calificó de "fea". Danna Paola, quien fue compañera de Zendejas en "Atrévete a Soñar", entró a la discusión emitiendo un fuerte mensaje en contra del modelo y actor sudamericano.

Hace unos días, Samadhi Zendejas, actriz que encarnó a Jenny Rivera en su bioserie, publicó un video en el que exhibió a Horacio Pancheri, quien presuntamente emitió un mensaje para la actriz desde su cuenta de Instagram en donde la calificó de "fea".

"Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea. Respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas", dijo la actriz a través de un video.

Horacio Pancheri insulta a Samadhi Zendejas y ella lo expone en redes 🤯 pic.twitter.com/4tJPiQLgp5 — Pablo Chagra (@pablo_chagra) October 19, 2023

Ante este situación, en argentino salió a dar su versión de los hechos y escribió un comunicado en sus cuenta de X, antes Twitter, en el que señala que su cuenta de Instagram fue hackeada: "El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mi, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto", argumentó Pacheri.

"Las personas que me conocen, saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discurso de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia", aseguró el actor argentino, quien concluyó: "respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera".

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

Danna Paola defiende a Samadhi Zendejas

La cantante mexicana Danna Paola no creyó el argumento Pancheri y emitió un duro comentario en redes sociales, el cual fue respaldado por los seguidores de la intérprete de "Oye Pablo": "Ja, la vieja confiable", escribió.

"Independientemente de tu 'excusa' poco creíble, escudarte en lugar de pedir una disculpa, alimenta que más hombre como tú sigan creyendo que decirle 'fea' a una mujer es correcto. Decepcionante tu reacción", señaló Danna Paola a través de redes sociales.

Danna Paola se lanza contra Horacio Pancheri. Foto: X, antes Twitter

