Ángela Aguilar señala que ella no tiene la culpa de sus raíces argentinas: 'es futbol chicos, nada más'

Ángela Aguilar sostuvo una charla con Mara Patricia Castañeda, periodista de espectáculos que tiene un canal en Youtube. La cantante, hija del famoso ídolo de regional mexicano Pepe Aguilar, se defendió ante las críticas del público luego de que asegurara que tiene un porcentaje de argentina cuando la albiceleste ganó la Copa Mundial.

"No tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar. O sea, ni conocí a mis bisabuelos, yo no tengo idea por qué eran de allá o por qué son de acá; o por qué mi abuela nació en otro lugar, pero dice que es zacatecana", dijo la cantante de regional mexicano en entrevista con la periodista.

"Son ciertas cosas que yo no tengo la menor idea, tengo 20 años", agregó Ángela Aguilar, quien señaló que le parece injusto que su carrera sea juzgada por un comentario que hizo sobre su ascendencia: "Lo injusto no es que la gente sepa de dónde vengo, lo pueden googlear, lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy solamente por un comentario que hice de la selección, es futbol chicos, nada más", dijo.

Asimismo, explicó que no es muy elocuente en su discurso y que eso le ha generado algunos problemas en su carrera, pero detalló que es muy buena cantado y que eso es lo que realmente importa: "Para mí, el tema de que mis hechos hablan más por mí, que mis palabras. Yo soy muy mala para hablar, pero muy buena para cantar. Tú puedes ver que desde chiquita yo cantaba la chancla, la basurita, me fui por cielo rojo, pasé con paloma negra que la grabé hace como 5 años", dijo Ángela Aguilar, quien durante la entrevista pidió al público parar el hate en su contra.

