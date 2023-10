Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido por su nombre artístico Juanes, demostró una vez más su amor por México el jueves pasado con su gira “Vida Cotidiana Tour”, en el Auditorio Nacional después de cuatro años de ausencia en territorio mexicano. Sorprendió a su público cantando “El Rey” y “Mujeres divinas”, acompañado por mariachi.

Casi al final del su show subió al escenario al Mariachi Juvenil Tecalitlán y compartió su amor por la música mexicana: “Desde que era pequeño, en casa siempre se escuchaba mucha música mexicana, Pedro Infante, Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, y me decían que era metalero por escuchar esta música. Pero, qué pena, a mí me encanta el metal, el rock, el funk, la ranchera, el vallenato, la cumbia, los corridos, el merengue, todo, me gusta toda la música. ¿Cómo no amar a México con esta música tan hermosa? Es muy difícil no hacerlo”, comentó ante los diez mil asistentes del concierto.

CDMX🇲🇽 Gracias por esta noche inolvidable y SOLD OUT en el Auditorio Nacional!! Los AMO México🔥🔥 pic.twitter.com/EjOpDuywzi — JUANES (@JUANES) October 20, 2023

Los acordes de “Querida” de Juan Gabriel bastaron para que el público cantara a todo pulmón acompañando con las luces de sus celulares. Juanes pidió disculpas a los mariachis en tono humorístico: “Perdonen por las fachas”, haciendo referencia a su look rockero, antes de dar paso a canciones como “El Rey”, “Si nos dejan” y “Mujeres Divinas” de Vicente Fernández.

Durante casi dos horas, el intérprete de “Yerbatero” deleitó a las diez mil personas que asistieron al Auditorio Nacional: “Es un honor estar aquí esta noche. Tener la casa llena es un sueño muy grande. Me permiten ir y cantar aquí junto a ustedes, allá abajo, cerca de ustedes”, afirmó.

Juanes regresa al Auditorio Nacional y demuestra su amor por México Cuartoscuro

Los acordes de “Mala Gente” hicieron que la gente se levantara de sus asientos y coreara junto al cantante originario de Medellín. Juanes bromeó diciendo: “Bienvenidos a mi casa (Auditorio Nacional). Hasta me afeité y me puse bonito para ustedes. Esta noche es muy especial para nosotros, porque la casa está llena. Gracias por la invitación, por venir, por la energía, el cariño y por darle vida a las canciones”, comentó el cantante y compositor colombiano.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue cuando bajó del escenario y llegó a las primeras filas para cantar “Para Tu Amor” rodeado de la multitud. Incluso pidió a los elementos de seguridad que lo dejaran pasar para que pudiera cantar sólo con su guitarra la canción.

Otro momento destacado fue el homenaje que rindió al cantante y compositor colombiano Joe Arroyo con los covers “Rebelión” y “No Le Pegue a la Negra”, en honor a sus paisanos que viven en México y les dio la bienvenida al recinto, “que están en mi casa”. Así, el sabor colombiano llegó con un mix de canciones como “La Plata”, “Bonita” y “Sin Medir Distancias” (este último es un éxito vallenato).

Tenemos su amor y compañía, y eso es lo que más vale 😍@JUANES pic.twitter.com/zInGQnLLA6 — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) October 20, 2023

Otros temas que sonaron incluyeron “Cecilia”, “Adiós Le Pido” y un remix entre “Me Enamora” y “Oye Mujer” del compositor mexicano Reimix. Durante “Gotas de Agua Dulce”, Juanes deleitó con un solo de guitarra de más de un minuto. Seguidamente, interpretó “La Paga” y “La Camisa Negra”, que fueron de las canciones más coreadas de la noche y que hicieron retumbar el recinto, con miles de asistentes uniéndose en la celebración.

Esta gira mundial ya ha recorrido con gran éxito países de Europa, con conciertos en París, Barcelona, Ámsterdam y Bruselas.