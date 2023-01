Así se salvó Juanes de morir en una masacre en bar de Medellín, Colombia (VIDEO)

El cantautor Juanes reveló que se salvó de morir en una masacre que hubo en un famoso bar de Medellín, Colombia, cuando era joven en los años 90.

Juanes le contó a Yordi Rosado en una entrevista cómo era ser un joven en esa década, en medio de la violencia que se generaba por la presencia de Pablo Escobar en el país.

Juanes señaló en esa época se fueron acostumbrando, señaló que varios de sus hermanos vivieron algunos de los atentados que se registraron, pero afortunadamente ninguno salió herido.

Al propio cantante le tocó vivir la “Masacre de Oporto”, en 1990, en un conocido bar de Medellín, en el que un grupo de hombres encapuchados disparó contra los jóvenes que estaban en el lugar.

Juanes fue al bar Oporto la misma noche que ocurrió la matanza, pero logró salvarse de entrar.

Fue una discoteca de chicos jóvenes donde yo fui con mis amigos del colegio, no pudimos entrar por alguna razón y nos fuimos a una cercana que se llamaba Casa Verde, pero cuando estábamos sentados en la mesa llega corriendo el mesero y dice: ‘váyanse ya de aquí que acaba de haber una masacre aquí a lado

Juanes señaló que uno compañero de la escuela, a quién él le daba clases de guitarra falleció en el lugar, hecho que impactó al músico.

Al otro día me llama un amigo y me dice que un amigo que conocíamos Camilo estaba ahí. Yo llamo a la casa de Camilo como a las 10 de la mañana: ‘Por favor con Camilo’. Me contestó una muchacha: ‘No está es que ayer a él lo mataron’. Eso fue para mí un golpe muy duro