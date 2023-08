Juanes está en contra de prohibir corridos tumbados; 'la música al final es arte'

Juanes defendió a los corridos tumbados previa su concierto en el Auditorio Nacional. Para el cantante colombiano la prohibición de este género no es algo que ayude. Esto luego de que el género tuviera problemas con diversas autoridades de entidades de la República.

"Yo no sé si la prohibición es algo que ayuda, porque generalmente la música que escuchamos es el reflejo de la sociedad que construimos, entonces, criticar o prohibir la música no va a solucionar el problema", señaló el colombiano, quien es popular por temas como "La camisa negra".

"La música al final es arte, una forma de expresión, aunque no es que disfrute la apología al crimen ni a nada de esas cosas pero puede ser mejor que hagan una canción a que tomen un arma y maten a alguien", apuntó Juanes, quien el próximo 19 de octubre se presentará en el Auditorio Nacional.

Asimismo, el compositor colombiano señaló que disfruta de la música que compone este género musical: "Me gusta que la musicalidad es compleja, los chicos que tocan estos instrumentos, la guitarra y demás, realmente es música muy compleja, no es una música fácil de tocar, tiene que estudiar mucho para tocar así, me gusta ese sonido popular, de calle, de cantina", puntualizó.

El 26 de julio, los regidores del ayuntamiento de Chihuahua prohibieron que se escuche reguetón o corridos tumbados, tema que está generando polémica en las redes sociales.

Es por una reforma a algunos artículos del Reglamento del Sistema de Justicia Cívica y del Reglamento de Diversiones y Espectáculos del municipio de Chihuahua. La intención de está acción surge con la intención de prevenir violencia de género y lograr así sancionar las conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres.

De acuerdo con los regidores de Chihuahua, los corridos tumbados y el reguetón atentan en contra de la dignidad de la mujer, por esta razón buscaron impulsar estas reformas. La modificación radica en aplicar una sanción a quienes realicen espectáculos o conciertos donde se logre atentar la dignidad de las mujeres o de la familia.

DGC