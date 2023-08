Jennifer López comparte emotivo mensaje por su aniversario de bodas con Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck celebraron un año de matrimonio y la actriz y cantante dedicó un emotivo mensaje al actor, quien recientemente dejó el manto de Batman. A través de redes sociales la intérprete de "On the Floor" publicó fotos inéditas de la pareja que generaron miles de reacciones.

La actriz cumplió ya un año con su esposo Ben Affleck, con quien se casó el 20 de agosto de 2022. JLo se casó con el histrión en un evento íntimo en Georgia, a pocos de días de que el actor cumpliera 51 años. En las fotos se puede ver a López portando un vestido de novia y al actor con un traje blanco.

La publicación cuenta con más de tres millones de reacciones en Instagram y ha conseguido miles de comentarios de seguidores y amigos que festejan el aniversario de la pareja. "Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, me siento abrumada. Me hace cantar. Cómo terminamos aquí sin un rebobinado. Oh, Dios mío. Esta es mi vida. Jennifer", escribió la actriz y cantante.

¿Cómo fue la boda de Jennifer López y Ben Affleck?

La pareja de estrellas obtuvo matrimonio en el condado de Clark, Nevada, alrededor de la medianoche del domingo. Esto a unos meses de que López y Affleck se comprometieron por segunda vez.

“Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, escribió López en la última edición de su boletín “On the JLo”.

Affleck y López estuvieron comprometidos previamente a principios de la década de 2000 antes de cancelar su compromiso y tomar caminos separados. Sin embargo, la primavera pasada, las antiguas llamas reavivaron su romance para un Bennifer.

Affleck estuvo casado anteriormente con la actriz Jennifer Garner, mientras que López tiene tres ex maridos: el cantante Marc Anthony, el actor Cris Judd y el actor Ojani Noa.

