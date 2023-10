Ángela Aguilar afirma casi llorando que ha 'madurado y no por gusto' por el hate que recibe

Ángela Aguilar es una de las cantantes más odiadas de todo México, por presumir sus raíces argentinas y nacionalidad estadounidense mientras menosprecia a México e intenta venderle su música ranchera.

Por ello, a la menor oportunidad, la gente se pone a tirarle hate en redes, recordándole cada uno de sus tropiezos en la vida y que no tiene ni la menor idea de lo que es ser mexicana, aunque su padre Pepe Aguilar haya centrado su mercadotecnia en hacerla pasar como alguien humilde con sangre azteca.

Incluso Alejando Fernández la humilló hace poco, durante un concierto en el que con su hijo se burló de todo el clan aguilar:

“No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecerle algo a todo el público, entonces, hoy, esta noche quiero que brindemos un fuerte aplauso para invitar a Alex… ni modo que Aguilar, pend****, ahí si me preocuparía mucho…”, pronunció Alejandro Fernández desatando risas y alabanzas entre los asistentes.

Ahora, Ángela Aguilar subió un video a su canal de Youtube, en el que, entre otras cosas reveló al borde del llanto que todo el hate que recibe en redes la han hecho madurar en contra de su voluntad, pues al parecer pensaba que la vida era sólo color rosa.

En el clip, la famosa prima de Majo Aguilar afirmó que cada una de sus polémicas, desde su fallido noviazgo con Gussy Lau, hasta los ataques más recientes que ha recibido "Te enseña quién está verdaderamente para ti. Crecí como 10 años, he madurado y no por gusto, sino por necesidad", contó toda triste.

Además, con la voz entre cortada, Ángela Aguilar afirmó que los ataques en su contra le "duelen", pero que los ha afrontado de la mejor manera para salir adelante: "Me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Hay más amor que odio".