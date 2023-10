Danna Paola 'humilló' Ángela Aguilar y así lo celebran en redes: 'Ella sí es mexicana'

La cantante Danna Paola interpretó el Himno Nacional en la pelea el Canelo Álvarez y se llevó muchos elogios y algunas críticas.

Tras su espectacular presentación, los usuarios de Internet recordaron la ocasión en la que Ángela Aguilar también cantó el himno en una pelea del Canelo y se equivocó, error que le costó miles de críticas que hasta la fecha la persiguen.

Según los cibernautas, Danna Paola “humilló” a Ángela Aguilar con su interpretación perfecta y no dejan de exhibir el buen papel de la cantante de “Sodio” contra la atropellada presentación de Ángela Aguilar.

“Prefiero 1 millón de veces a Danna Paola QUE Sí ES MEXICANA que a Ángela Aguilar que es 0% mexicana (25% Argentina y 75% gringa)”, “Danna Paola se lució cantando el Himno Nacional, aprende como se hace Ángela Aguilar”, “Danna Paola canto bien bonito el himno!, no como la argentina esa de Ángela Aguilar que nos durmió a todos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Danna Paola se había negado a cantar el himno por miedo a equivocarse

Danna Paola publicó un mensaje en redes sociales para agradecer el apoyo y para expresar que se sentía muy feliz con el resultado de su interpretación del Himno Nacional.

La cantante explicó que había rechazado en varias ocasiones cantarlo por temor a equivocarse y que la funaran como a Ángela Aguilar o al Coque Muñiz.

“La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, por miedo al qué dirán, a equivocarme, nada más de pensarlo la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomo mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación…de conexión y fue un acto de amor puro… Y LO HICE”, explicó la intérprete de “Oye Pablo”.