Danna Paola protagoniza la portada de Rolling Stone; 'la oscuridad es de dónde aprendemos'

Danna Paola, una de las estrellas de la música más relevantes de la industria en México, reveló en una reciente entrevista con Rolling Stone lo complicado que fue iniciarse en una carrera relacionada con el espectáculo a una edad tan temprana. La intérprete de "Oye Pablo" aseguró que es la primera vez que es 100 por ciento honesta.

La cantante se mostró agradecida por estar en el lugar que se encuentra, como una de las artistas pop, pero recordó su infancia y señaló que la oscuridad ha sido parte de su carrera: "Creo que la oscuridad es lo que el ser humano siempre tiene allí, la sombra, el alter ego y estos monstruos internos con los que convivimos todos los días. Al final, de la oscuridad es de dónde aprendemos. Para mí ha sido un viaje súper llenador, muy catártico y muy interesante… Es la primera vez que soy 100 por ciento honesta", dijo Danna Paola a la prestigiada revista.

"Estando en televisión, a mí se me enseñó desde muy chiquita: ‘Tú no dices nada, te quedas callada, sonríes y todo está bien’. Al final, mi oscuridad era lo que más me abrazaba y con lo que yo convivía, sobre todo en mi adolescencia", apuntó la cantante y actriz, quien señaló que la su parte oscura tiene que ver con la presión de ser perfecta.

"Esta parte oscura y emo que tengo por naturaleza tiene mucho que ver con esa presión de ser perfecta, este mundo rosa y este mundo de caramelo en el cual viví mucho tiempo", dijo Danna Paola.

La cantante señaló que al salir de ese mundo en el que vivía comenzó a entender las cosas de otra manera: "Ser perfecta es estar en paz con lo que soy y con lo que he construido. Para mí, la perfección está en lo imperfecto", explicó.

Asimismo, detalló que el mundo de la actuación es complejo para una niña tan pequeña, como ella comenzó, pues se trabaja mucho con las emociones. Además, dijo que incluso llegó a ver a su padre más como manager que como papá, por lo que, para ella, la actuación era un escape.

"En el set era una persona, y llegando a casa yo vivía otra realidad, pero mi cabeza siempre estuvo allí", dijo Danna Paola. "La verdad es que me gustaba actuar porque creo que muchas de las realidades que tenía en casa no eran tan geniales como lo era mi vida ficticia", apuntó la cantante.

Danna Paola reveló que haber vivido en ese mundo de fantasía la volvió una persona dramática y romántica, que ama mucho: "Creo que una de las cosas que más tengo como persona y como mujer es que amo mucho, y el amar demasiado a veces también te juega en contra", señaló.

"Me di cuenta de que ese amor también me lo tenía que dar a mí y abrazar a esa niña, a esa Danna Paola que se sentía sola y vivía su vida a través de personajes e historias falsas", reveló la cantante en el último número de Rolling Stone.

DGC