Ángela Aguilar confiesa que su mamá prefiere a Christian Nodal que a su hermano Leonardo

Es bien sabido por todos que Pepe Aguilar quiso hacer famosos a sus hijos para perpetuar la fortuna y legado que inició con don Antonio Aguilar. Con Ángela sí le salió, aunque la joven se he empeñado en hundir su carrera con sus polémicas declaraciones, pero con Leonardo no le está yendo tan bien, pues no mucha gente lo conoce y no ha tenido el alcance de su hermana.

Y tal parece ser que ni siquiera en su casa les gusta escuchar la música de Leonardo Aguilar, pues Ángela confesó que su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, prefiere la música de Christian Nodal que la de su propio hijo.

Así lo dijo la cantante estadounidense de ascendencia argentina en entrevista con la periodista del chisme espectáculos Mara Patricia Castañeda, con la cual habló de diversos aspectos de su vida, carrera y familia.

En la charla periodística, Christian Nodal fue uno de los temas más importantes, debido a que Ángela Aguilar realizó una colaboración con la pareja de Cazzu que la ayudó a levantar su carrera: ¿Cómo es tu relación con Christian Nodal? porque hasta grabaron una canción”, le preguntó Mara a Ángela.

"Chris para mí es alguien a quien yo admiro muchísimo. Es un hombre que tiene una carrera increíble, unas composiciones espectaculares. De verdad es muy chistoso, porque a mi mamá le encanta cómo canta Christian, le fascina. Dice mi mamá: 'De las grandes voces: tu papá, Christian Nodal… quizás tu hermanó”, señaló Ángela Aguilar, danto a entender que a su matriarca le gusta más la voz del novio de Cazzu que la de su propia bendición.

"Pues sí, tenemos ese dueto que grabamos en la pandemia, que fue la canción del año de la pandemia. Fue la canción más escuchada en la radio y pues ahorita yo al verlo feliz y que padre que en este ámbito ahora él pueda encontrar su lugar y le esté yendo también y lo aplaudo. Me da muchísimo gusto su éxito, no tienes idea. Además, es muy lindo", finalizó Ángela Aguilar.