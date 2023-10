Christian Nodal revela cómo es su vida en Argentina; 'volví a sentirme como un humano'

Christian Nodal comenzó su historias de amor con la rapera argentina Cazzu apenas hace un par de años y hoy viven una de las etapas más importantes de sus vidas. Así lo han demostrado en redes sociales, pues han compartido algunas imágenes con su bebé recién nacida.

El famoso cantante de regional mexicano desde hace algún tiempo se fue a vivir al país sudamericano, con su actual pareja, y en una reciente entrevista señaló que le gusta vivir allá por la tranquilidad que el lugar le brinda.

"Vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta", dijo Christian Nodal durante una entrevista.

Agregó que ha tenido la oportunidad de tener una vida muy hogareña con su pareja y que las vistas en su nuevo hogar son inexplicablemente hermosas: "Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, unos matecitos y las vistas son preciosas, no te puedo explicar cómo se ve el cielo", relató.

El cantante agregó que puede salir a hacer sus compras sin seguridad y que volvió a sentirse como un humano: "Ahí me la paso viendo películas, yo hago mis compras, yo manejo, no traigo seguridad, no traigo nada de esto y volví a sentirme como un humano", dijo Nodal.

"Si alguien me ve por los tatuajes y si veo que se ríen de mí y algo no les gusta a mí me da felicidad", confesó Christian Nodal, quien había estado en el ojo del huracán por diversos motivos y había alcanzado una fama exponencial al ser uno de los máximos exponentes del regional mexicano en la actualidad.

"Gracias a Dios todo lo que me ha pasado, todas esas experiencias yo creo que son bendiciones, nada más que a uno le encanta ver lo negativo que lo positivo y también pocas veces se acercan personas de luz a tu vida”, dijo Christian Nodal.

DGC