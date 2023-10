Hermano de Samadhi Zendejas explota contra Horacio Pancheri; 'qué tanto te costaba una disculpa?'

La polémica entorno al desafortunado comentario que emitió Horacio Pancheri en contra de Samadhi Zendejas sigue dando de qué hablar, pues además de que Danna Paola salió en defensa de la actriz, otras personas cercanas a ella la respaldaron y le demostraron su cariño.

Es el caso de Adriano Zendejas, hermano de la actriz ofendida, quien también es actor y descalificó la reacción de Pancheri. "Desde que se inventaron las excusas, se acabaron los culpables. Eso de que te hackearon que te lo crea alguien que no conoce de redes", dijo el hermano de la actriz de "Jenni Rivera: Mariposa de barrio".

"¿Qué tanto te costaba una disculpa?", cuestionó Adriano Zendejas, quien aseguró que a través de su cuenta de Instagram Pancheri intentó contactar a Samadhi Zendejas para que borrara los videos en los que lo acusa de haberla ofendido: "¿Qué no puede entrar a su cuenta? Si de su misma cuenta intentó contactar con Sama en la mañana para que bajara sus historias", escribió.

Adriano Zendejas se lanza contra Horacio Pancheri. Foto: Instagram

Por último, el actor emitió un emotivo mensaje para su hermana, luego de haber sido calificada de "fea" por el modelo y actor argentino: "Que alguien le diga al señor que en lugar de opinar de la belleza de una mujer se meta a unas clases de actuación. Eres tan bonita, pero eres tan hermosa por dentro, eso te hace una mujer espectacular. Te admiro", escribió Adriano Zendejas.

Adriano Zendejas se lanza contra Horacio Pancheri. Foto: Instagram

¿Qué pasó entre Horacio Pancheri y Samadhi Zendejas?

Hace unos días, Samadhi Zendejas, actriz que encarnó a Jenny Rivera en su bioserie, publicó un video en el que exhibió a Horacio Pancheri, quien presuntamente emitió un mensaje para la actriz desde su cuenta de Instagram en donde la calificó de "fea".

"Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar, diciendo que soy una mujer fea. Respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, ¿qué tan positivo es compartir este tipo de cosas", dijo la actriz a través de un video.

Horacio Pancheri insulta a Samadhi Zendejas y ella lo expone en redes 🤯 pic.twitter.com/4tJPiQLgp5 — Pablo Chagra (@pablo_chagra) October 19, 2023

Ante este situación, en argentino salió a dar su versión de los hechos y escribió un comunicado en sus cuenta de X, antes Twitter, en el que señala que su cuenta de Instagram fue hackeada: "El mensaje que recibiste desde mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mi, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto", argumentó Pacheri.

"Las personas que me conocen, saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discurso de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia", aseguró el actor argentino, quien concluyó: "respeto a todas las mujeres, por ende te respeto y respeto tu carrera".

Les dejo este comunicado por aquí ya que no puedo entrar a mi instagram. pic.twitter.com/qMtIXtU14t — Horacio Pancheri (@PancheriHoracio) October 19, 2023

