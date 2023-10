Multan a Karol Sevilla y dice que no la va a cubrir: 'la va a pagar tu abuela'

Tal parece ser que a Karol Sevilla se le está peganndo lo “malandro” y “criminal” del nepo baby de Emili Osorio, pues la famosa explotó porque le pusieron la araña a su carro y afirmó que no va a pagar la multa.

A través de sus redes, Karol Sevilla hizo una transmisión en la que se dejó ver toda enojada porque le pusieron la araña y afirmó que fue una injusticia, pues, según ella, todavía no se le acababa el parquímetro cuando inmovilizaron su vehículo.

“La persona que me puso la araña, ¿sabes quién va a pagar esa multa? tu abuela mijo, tu abuela, porque yo no la voy a pagar, ahí decía 1:58 y son 1;53, o sea se pasaron, tu mamá va pagar eso”, dijo bien furiosa.

“Ya me vi en twitter en tendencia como lady araña pero no me interesa, no me importa, no voy a pagar no sé cuántos pesos por una araña, a mí no me vas a levantar falsos… y me estacioné bien, si me estacioné bien”, agregó.

Tras ello, Karol Sevilla se tuvo que tragar fúrica sus palabras, pues la abuela de la persona que le puso la araña no pagó la multa, por lo que forzosamente tuvo que cubrirla ella.

“A hue** tengo que pagar la multa, sí o sí, pero aparte si tengo otras multas tengo que pagar todas las multas para que me libren el coche, tengo que pagar, me atoraron durísimo, neta se me hace una injusticia porque estaba todo en ley, los horarios en ley y neta si está muy cabr** esto”, sentenció.

Finalmente, la actriz hizo un llamado a sus fans para derribar al sistema vehicular y acabar con los mañosos que ponen arañas para cubrir sus cuotas diarias.

“No se dejen a todas las personas que les ha pasado no se dejen, no es solo pagar la multa y ya, hay que hacer una denuncia, porque no es que la gente cul*** dinero para pagar, lo hacen a su conveniencia y por eso vivimos así en México”, dijo Karol Sevilla.