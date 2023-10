Kimberly Loaiza estrena tema dedicado a Juan de Dios Pantoja y el internet reacciona

La polémica que envuelve a Kimberly Loaiza y a Juan de Dios Pantoja sigue dando de qué hablar, y es que hace apenas unos días se dio a conocer que el youtuber le fue infiel a su esposa. Ante esto, la influencer dio a conocer que sacaría un tema musical dedicado a su ahora expareja.

A pesar de que las pruebas de la infidelidad de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza parecían contundentes, en redes sociales circulaba el rumor de que todo era falso y se trataba de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo tema de Loaiza.

La también cantante negó esos rumores, aunque días después salió a decir que se necesitaba desahogar y que en efecto sacaría un tema musical: "Les había dicho que no haría esto, pero necesito desahogarme, esto será personal", escribió la cantante en sus historias de Instagram. Asimismo, apuntó: "Para los que dicen que la polémica es por una canción, ahora sí para que lo digan con más ganas".

El tema estaba programado para salir el 26 de octubre, pero, de acuerdo con internautas, el tema se filtró y ya circula en redes sociales. Sin embargo, "Mal Hombre", como se titula la canción, ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.

Los internautas no creen nada de lo que sucede con la pareja y aseguran que todo se trata de una estrategia para que la canción se consuma: "Se acaba de filtrar la canción de Kimberly Loaiza todo fue marketing no la escuchen de manera oficial no le den el gusto", se lee en redes sociales.

"Imagínate ser Kimberly Loaiza, fingir que te fueron infiel y montar un show haciendo que tú dignidad se pierda, solo para promocionar una canción q por cierto está dlv y TODO esto solo porque está en flop y sin polémicas lamentablemente Kimberly no es NADA", se lee en redes sociales.

"La canción probablemente ya estaba escrita y/o grabada, ella solo aprovecho que la canción es de DESAMOR para lanzarla en este momento. No esta mal así funciona la industria, mientras no regrese con el TE SIGO CREYENDO KIMBERLY LOAIZA", apunta otra usuaria de X, antes Twitter, quien parece ser una de las pocas que la apoyan.

