Fans dejan cantanto solo a Emilio Osorio en concierto: 'nadie se sabe tus canciones' (VIDEO)

Tal parece ser que los siete años de carrera musical que Emilio Osorio presume no le han servido de nada, pues en uno de sus recientes conciertos el ahora autodenominado “Halcón” no pudo hacer que sus fans cantaran con él uno de sus temas.

Cabe recordar que Emilio Osorio aumentó su presencia entre en el público por su participación en “La casa de los famosos México”, en donde lo bautizaron como el Halcón, no porque tuviera una cualidad positiva de tal animal, sino por ser un chismoso.

Y en este nuevo concierto quedó más que claro que son muy diferentes los fans que lo veían en la tv abierta a los que sí pagan por ir a presenciar su acto.

Como contexto extra, hace un par de semanas se reveló que el hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio había registrado poca venta para su show en la Ciudad de México, en el centro de espectáculos La Maraka. Esto fue negado por el Halcón, quien dijo que siete años de carrera musical lo respaldaban.

“Llevo 7 años en la música, sinceramente, en el pasado he tenido muchas experiencias en donde no he vendido boletos y no me pasa a mí, le pasa a todos los artistas porque es parte del crecimiento y es parte de la madurez y quien te diga que es mentira, te está mintiendo ¿A qué voy con esto? A que bendito sea Dios, en esta ocasión no es así”, dijo Emilio Osorio.

Ahora, se viralizó un clip de su concierto en León, Guanajuato, en el que la gente que sí fue a verlo lo deja cantando sólo, pues al parecer nadie se sabe sus canciones.

En el video se aprecia a Emilio Osorio mientras canta todo emocionado y con entusiasmo, mientras que los asistentes sólo lo miran sin manifestar algún tipo de emoción.

Como era de esperarse, la gente de las redes se burló de Emilio Osorio y le dijo que además de que no era capaz de prender a los fans, lo acusaron de hacer un mal playback.

“Nadie se sabe tus canciones Emilio, muévelas mejor”, “No mms, estás haciendo playback y de los feos, mínimo disimula” y “Esa gente fue obligada o acarreada, se le nota”, le dijeron.