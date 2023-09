Ariana Grande se pasea con su nuevo novio Ethan  Slater y fans la critican: 'eres la amante' (VIDEO)

Ariana Grande ha desatado la furia de sus fans, pues se dejó ver paseando con su nuevo novio Ethan Slater en Disneylandia, a poco de haberse divorciado y mientras su hombre del momento hace a un lado a su ex, quien acaba de dar a luz a su bebé.

Cabe recordar que Ariana Grande estuvo casa dos años con el empresario Dalton Gomez, cosa que ocurrió porque presuntamente la cantante le fui infiel con Ethan Slater, quien inició siendo su compañero de trabajo.

Ariana Grande conoció a Ethan Slater en Londres, mientras ambos trabajaban en la grabación de adaptación cinematográfica del musical de Broadway “Wicked”.

Desde entonces se rumoró que ambos habían entablado una relación como amantes y ahora Ariana Grande decidió comenzar una nueva etapa en su vida con él como pareja, para así olvidarse de las ''diferencias irreconciliables'', las cuales fueron la causa de su divorció con su ex esposo.

no te pierdas: Acusan a Ximena Duggan de infiel, tras destapar que Aranza de Survivor es su nueva novia

Recientemente se volvió viral un video en el que se ve a Ariana Grande y a Ethan Stalter pasean sin pena en las calles de Disney World, para así reiterar su relación.

Fue la página de celebridades Deuxmoi la que publicó una foto y video donde se ve a Ariana Grande y Ethan Slater tomados de la mano en el parque de diversiones. Ambos llevaban gorras, buzos grandes y parte de su rostro cubierto para intentar pasar desapercibidos.

Cuando vieron las imágenes, los fans desataron su furia y criticaron severamente a Ariana Grande por sus acciones, pues no le perdonan la presunta infidelidad con Ethan, quien en 2018 se casó con Lilly Jay, con quien tuvo un bebé en 2022.

''Está dando vueltas alrededor de su nueva vida de celebridad como si no tuviera un bebé y una mamá postparto que dejó atrás. ¡Odio todo sobre esto!”, ''Literalmente no tiene estándares ni respeto por sí misma”, ''Él debería estar allí con su hijo. Cero respeto por estos dos'', ''Él debería estar ahí con su niño, no con su amante'' y “Ariana, sólo eres a amante, das pena”, les dijeron.