Jessica Segura cuenta cómo descubrió que ex esposo le era infiel: 'encontré una maleta'

Jessica Segura, mejor conocida como Tecla de “Una familia de Diez”, reveló cómo fue que descubrió que su ex esposo le fue infiel.

Jessica Segura asistió como invitada al programa “Miembros al aire”, emisión en la cual habló acera de su vida privada, siendo el tema que más acaparó la atención la infidelidad que cometió en contra de ella su ahora ex Mario Pazos.

Jessica Segura y el "cucaracho" Especial

La actriz habló de este penoso episodio de su vida cuando Paul Stanley le preguntó: "Hemos escuchado esta historia en otros lados ¿Nunca regresó a decirte 'Ya no cuentes esto'?", en referencia a ex infiel.

"No ha venido a decírmelo a mí, pero me han escrito, reportaron nuevo video de YouTube de Envinadas para que lo bajaran. Aparte, estoy contando lo que me pasó, nunca he inventado nada, tengo pruebas de todo lo que he dicho", respondió Jessica Segura, dejando claro que el cucaracho va a tener que soportar.

Tras ello, José Eduardo Derbez le preguntó cómo fue que lo cachó siéndole infiel, motivo por el cual Jessica Segura contó su curiosa anécdota.

La famosa relató que lo cachó porque " encontré en una maleta de su trabajo un ticket de ropa interior para mujer, unos jeans talla 7, que evidentemente no eran para mí, y unos perfumitos".

Segura remarcó además que su “socia” era una madre soltera: "porque además ella tenía una hija, entonces eran para el Día de la madre".

"No está padre estar en una relación en la que uno no está feliz porque mermé muchas cosas: no tenía una vida sexual saludable, no estaba nada contenta, sin embargo, nunca le pues el cuerno", añadió la actriz.

"Además, yo lo hablaba con él, le decía 'Compré este juguete'. Como crecemos entre mujeres no estamos acostumbradas a hablar de esto; es parte de la vida de un adulto, tener una vida sexual saludable", remarcó Jessica Segura.

Finalmente, la famosa dijo que la infidelidad le cambió la vida: "lo único que me hizo abrir los ojos fue la infidelidad porque yo todavía vivía en esta etapa de romance en el que 'Para siempre', yo decía 'Me comprometí, di mi palabra, yo estoy con él pasé lo que pasé y hasta que la muerte nos separe'".