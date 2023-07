Jessica Segura habla de su dolor de no poder embarazarse: 'soy la responsable de no tener una familia'

Jessica Segura, actriz conocida por interpretar a Tecla en la serie “Una familia de Diez”, se abrió ante sus fans y habló del profundo y visceral dolor que siente por no haber podido embarazarse y convertirse en madre, debido a una condición biológica que está más allá de su control.

Fue durante el programa “Envinadas”, que tiene con Daniela Luján y Mariana Botas, donde Jessica Segura contó su delicada situación biológica y emocional, pues el tema de la más reciente emisión del show fue el autosabotaje.

Jessica Segura. Especial

Daniela Luján le dijo a Jessica Segura que ella se autosaboteaba constantemente porque uno de sus deseos era ser madre, y que antes de realizarse pruebas de fertilidad se puso a consumir bebidas alcohólicas, arruinando así sus posibilidades de poder gestar un embrión en su útero.

“Hubo una ocasión en la que tenías tu cita, planeada desde hace mucho tiempo y un día antes bebiste y sabías que no tenías que hacerlo y es un claro ejemplo del autosabotaje a tu sueño”, le señaló Luján.

Las Envinadas. Especial

Ante ello, Jessica Segura afirmó entre lágrimas que era justo la incertidumbre de saber si iba a poder ser fecundada y embarrase lo que la hacía autosabotearse y evite hablar del tema.

“Si wey, te he dicho mil veces que, si quiero ser mamá, obviamente si no he sido mamá es por algo ¿no?”, sentenció tajante.

Tras ello, Jessica Segura contó que los estudios para saber si es fértil son extremadamente dolorosos, por lo que le recomendó a las mujeres que deseen hacérselos ser conscientes de que pasarán un mal rato.

“Es la cosa más horrible que me ha pasado en mi vida, se llama histerosalpingografía, te ponen un líquido azul para que se pinte de color azul tus trompas, entonces, si las trompas están tapadas, pues eso es síntoma de que no podrás ser madre, si están rotas o dañadas, no hay manera, nunca te vas a embarazar”, narró.

Jessica Segura. Especial

Tras hacerse el estudio, su doctor le dijo a Jessica Segura que existen casos en los que, por razones biológicas, una capa uterina se ve dañada, lo cual manifiesta dificultades para poder producir la concepción.

“Lloré horrible, veía luces amarillas, se me entumieron las piernas hasta las rodillas, ¡fatal! la verdad es un tema del que no quería hablar porque todavía estaba muy sensible, pero me sentía aterrada, justo eso, de ser yo, la responsable de no tener una familia”, dijo llorando.