Jessica Segura revela el miserable sueldo que ganaba en "Una Familia de Diez"

Jessica Segura se volvió famosa por su personaje de Tecla en “Una familia de Diez”, programa al cual renunció en 2019 para incursionar en proyectos de mayor alcurnia en el cine. Años después la actriz reveló que cuando estaba en la comedia de Jorge Ortiz de Pinedo le pagaban una miseria.

Así lo reveló Jessica Segura en entrevista con Faisy, personaje al que le contó todo lo que sufrió mientras estuvo en “Una familia de Diez”.

Jessica Segura detalló que fue ella quien creó a Tecla: “Corrí, entré al salón de vestuario y cree a ‘Tecla’ basándome en ‘Yolita’, un personaje realicé en la película ‘El tigre de Santa Julia’”.

Tras ello, la actriz reveló el lastimoso sueldo que le daban por estar en la comedia de Jorge Ortiz de Pinedo:

"Voy a echarnos de cabeza, pero en ‘Familia de Diez’ yo cobraba 5 mil pesos por capítulo, y espérate, 15 años después de la serie cuando empezamos a hacer el teatro me ofrecen 2 mil 500 por día, o sea, por dar dos funciones. Es real, se los juro, así ha sido mi andar", lamentó.

Finalmente, Jessica Segura reconoció haber sido tóxica, vengativa y rencorosa, pero no con la producción de “Una familia de Diez”, sino con su ex esposo.

“Cuando me divorcié y lo hice popo fue como: 'me las vas a pagar maldito'. Hice muchas cosas, hice un video de la venganza en mi canal de YouTube. Yo me doy, me entrego y me voy como gorda en tobogán, yo todos me aman y a todos amo y todos son mis amigos, pero eso me ha llevado a darme buenos catorrazos”, finalizó.

rc