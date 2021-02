Me Caigo de Risa: ¿Quién es el esposo de Mariazel? (FOTOS)

La conductora de Me Caigo de Risa, Mariazel Olle, causó en Internet, pues los fans de la presentadora quieren conocer un poco más de su vida privada y sobre quién es su esposo con quien lleva más de 10 años de relación.

El esposo de Mariazel de Me Caigo de Risa es el actor Adrián Rubio, quien es originario de la ciudad de México y además de que también es productor y director y ha aparecido en gran cantidad de telenovelas y obras de teatro.

En 2004 inició sus estudios en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca y unos años después conoció a la conductora Mariazel que actualmente está en Me Caigo de Risa.

El esposo de la conductora de Me Caigo de Risa ha participad en numerosos proyectos como las telenovelas 'Súbete a mi moto' (2002), 'Los Sánchez' (2005), 'Amor en Custodia' y 'Top Models' (2005).

Uno de sus papeles más conocidos fue en que interpreta en la serie de Telemundo 'El Chema' que habla sobre el narcotráfico en México.

Mariazel de Me Caigo de Risa y Adrián Rubio tienen una hija que actualmente tiene aproximadamente nueve años.

¿Cuándo fue la boda de Mariazel de Me Caigo de Risa?

No se sabe que Mariazel de Me Caigo de Risa y Adrián Rubio se hayan casado oficialmente, pues en algunas entrevistas el actor ha afirmado que ellos no necesitan de un papel para refrendar su compromiso como pareja y ha puesto como ejemplo que sus años juntos y su hija son prueba de lo fuerte que es su relación sin necesidad de una boda.