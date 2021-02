Me Caigo de Risa: ¿Quién es el esposo de Mariana Echeverría? (FOTOS)

Mariana Echevarría de la Familia Disfuncional de Me Caigo de Risa despierta la curiosidad de los fans del programa sobre su historia de amor con Óscar Jiménez, con quien ya tuvo un hijo y conoció a través de Instagram.

Mariana Echeverría de Me Caigo de Risa contó en alguna ocasión cómo fue que conoció a su esposo por medio de las redes sociales.

Óscar Jiménez es futbolista y actualmente pertenece al club América. Tiene 32 años y mide 1.82 metros.

Mariana Echeverría contó que ella no quería salir con futbolistas pues tenía la idea de que son mujeriegos, pero cuando Óscar le escribió por Instagram ella se dio cuenta de que su idea estaba equivocada y comenzaron a salir.

“Es totalmente diferente a lo que yo creí de un futbolista: es un niño noble, educado, respetuoso, emprendedor, es muy diferente a todos los futbolistas. Yo lo conocí, no juzgué y me enamoré”, contó la conductora de Me Caigo de Risa.

¿Cuándo se comprometió Mariana Echeverría de Me Caigo de Risa?

De acuerdo con la actriz, ella y su esposo comenzaron a vivir juntos en 2016 y fue hasta el año 2019 en que él le propuso matrimonio. Mariana Echeverría compartió un emotivo video en Instagram del momento en que dijo que sí.

Después del compromiso no dudaron en casarse inmediatamente para luego recibir a su primer hijo. La conductora de Me Caigo de Risa comparte constantemente fotografías de su familia en redes sociales.