Mariana Seoane le presentó a Adolfo Ángel 'El Temerario' a la mujer con la que él le fue infiel

Mariana Seaone habló de su romance que tuvo con Adolfo Ángel “El Temerario Mayor” y contó que fue ella misma quien le preguntó a la mujer con la que después él la engañó.

La cantante de “Niña buena” contó que Arleth Terán fue el vínculo entre ella y “El Temerario Mayor”, dijo que un día las dos amigas y la mamá de Mariana a un concierto de Elton John y después fueron a cenar a un restaurante en la colonia Roma, pero Arleth invitó al músico a la cena.

Mariana estaba enojada porque llegó Adolfo, pero dice que desde que lo vio le impactó su olor y su caballerosidad.

Señaló que el músico y su mamá empezaron a platicar de temas interesantes, por lo que ella quiso anexarse a la conversación, pero “El Temerario” la conquistó con un piropo que la enamoró.

“Empezó a hablar con mi mamá cosas tan interesantes que ya no quería hablar con mis amigos pendej… Luego me metía a la conversación y me decía: ‘A ver señorita sonría otra vez, es que cuando sonríes todo se ilumina’, y fue cuando dije ’ya valí’”, recordó la actriz y cantante en la entrevista con Yordi Rosado.

Mariana Seoane indicó que tuvo una relación bonita con Adolfo Ángel "El Temerario Mayor", que lo conoció de una forma muy íntima y personal, pues fue a la casa en la que el músico creció de niño y también él fue quien la impulsó en su carrera como cantante, incluso le prometió ayudarla aunque ya no estuvieran juntos algún día.

Marian Seoane le presentó al Temerario la mujer con la que él la engañó

Asimismo, la artista contó que Adolfo Ángel le pidió que saliera en un video musical de Los Temerarios, pero ella lo rechazó pues argumentó que todas las novias del espectáculo del músico salieron en videos musicales de él.

Así que a ella se le ocurrió decirle que había una joven modelo que podría ser la indicada para el video musical, esa joven era Gabriela Ghilino, con quien después el músico se casó y fue la madre de uno de sus hijos.

Ellas es Gabriela Ghilino, la única esposa conocida de Adolfo Ángel, El Temerario Mayor Foto: Especial

Mariana Seaone señaló que ella los vio en un sueño tener relaciones sexuales, por lo que ahí confirmó sus sospechas de infidelidad y terminaron.

Adolfo Ángel le dijo que se merecía a alguien mejor y ella le dijo que sí que esa persona sería Luis Miguel y un mes después ella tuvo un romance con El Sol.