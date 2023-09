¿Jenni Rivera se manifiesta? Juan y Rosie Rivera viven momento paranormal

Ya casi se cumplen 11 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera, quien perdió la vida en un trágico que accidente que conmocionó al mundo de la música en español. Sus hermanos, Juan y Rosie Rivera, vivieron sorprendente fenómeno a unos meses del aniversario luctuoso de la cantante.

Los hermanos Rivera experimentaron un momento paranormal mientras grababan una entrevista para su canal de YouTube. El incidente quedó grabado por las cámaras que se preparaban para grabar la entrevista que sería realizada por el youtuber Gabriel Roa

El momento es asombrosos e insólito, por lo que muchos no creerán lo que ven, pero las pruebas están en video, el cual ya circula por redes sociales. En el clip se puede ver a Juan y Rosie Rivera sentados, listos para la entrevista. Frente a ellos una mesa de centro en donde están las bebidas de los presentes y del otro lado de la mesa Gabriel Roa

De repente, una taza se comienza a deslizar hacia la orilla, por lo que Juan Rivera intenta detenerla para que no se caiga. Los tres presentes quedaron sorprendidos, mirándose ante lo que acaba de suceder.

"¡What a hell!, ¿vio eso?", pregunta Juan Rivera a Gabriel Roa, quien se quedó atónito. Rosie Rivera cuestiona al entrevistador si él fue el culpable de que la taza hiciera el movimiento. "No me he movido", responde Gabriel Roa.

"¿Quién hizo eso?", insiste Rosie Rivera, pero nadie es capaz de dar una respuesta. Juan Rivera pregunta si alguien grabó lo que acababa de suceder, pero el equipo de producción, confundido, lo niega.

"Yo pedí un café, y de repente, la taza que estaba enfrente de mí se movió. La cubierta de la mesa era de piedra negra sólida y la base de fierro pesada, era imposible que se moviera", dijo Juan Rivera a TvNotas.

Síguenos en Google News

DGC