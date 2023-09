Adianez Hernández exije que la dején en paz tras su infidelidad: 'dejen ser y vivir' (VIDEO)

Adianez Hernández volvió al ojo público desde que se dio a conocer que le había sido infiel a Rodrigo Cachero con la pareja de su ex de él: Larisa Mendizábal. Esto ha generado un buen de polémica, pues por más que la participante de “Survivor” justificó sus acciones, la gente está del lado de los dos afectados, pues fueron las víctimas en ese cuarteto amoroso.

Ante ello, Adianez salió a pedirle a toda la gente que ya le dejen en paz y le permitan tener una vida plena, muy posiblemente con la ahora ex pareja de Larisa Mendizábal.

Cabe recordar que hay algunas que se han manifestado a favor de las acciones e infidelidad de Adianez, siento una de ellas la polémica Bárbara de Regil, quien defendió que la famosa haya cometido adulterio y destrozado el hogar de Larisa, justificando eso con un simple “no hay personas perfectas”.

Ahora, a través de sus historias de Instagram, Adianez le exigió a toda la gente del mundo y a los medios de comunicación que ya la dejen de molestar con lo de la infidelidad a Rodrigo Cachero y que le de vuelta a la página al tema.

"Nos siguen buscando para dar entrevistas. ¡Por Dios! Hay cosas más importantes, dejen ser y vivir a los demás. Hay muchas cosas que no se ha dicho y no se dirá", sentenció la famosa.

Tras emitir esas declaraciones, Adianez aseguró que hay personas que la apoyan y que le han manifestado su solidaridad. Y es que compartió que fue a a un evento de conducción en donde muchas personas le expresaron su apoyo y solidaridad.

Específicamente se trató de una señora, que se le acercó y le dijo: "Adi, estoy contigo, se feliz. Sabemos que no hay perfectos, pero que al final, debemos de seguir".

"No saben, se me apachurró el corazón de ver que aún quedan seres humanos reales y no nada más inventados en redes sociales tirando hate, sino deseando todo lo lindo", remarcó Adianez.