Augusto Bravo rompe el silencio tras infidelidad; pide disculpas a Larisa Mendizábal y a Rodrigo Cachero

En recientes semanas la polémica ha estado entorno a Rodrigo Cachero y Adianez Hernández, quienes anunciaron su divorcio en medio de una polémica situación. Y es que resulta que ella le fue infiel al actor con Augusto Bravo, pareja de la exesposa de Cachero.

La compleja situación de infidelidad intrigó mundo de la farándula, quienes buscaron declaraciones de los involucrados. Además de un video que publicó Cachero en sus redes sociales anunciando su divorcio, el actor también ha dado declaraciones aclarando la situación.

Larisa Mendizábal, exesposa de Cachero, también compartió un fuerte video en el que relató cómo fue que se enteró de la infidelidad de Augusto Bravo. Además, detalló que la pareja no se frecuentaba y que no fue por medio de Cachero y ella que Adianez Hernández y Augusto Bravo se conocieron.

Posteriormente la propia Adianez se disculpó por sus acciones a través de un comunicado y reveló que se había enamorado de Augusto Bravo. Asimismo, detalló que la relación con el actor Rodrigo Cachero ya se había desgastado.

La única persona que faltaba por pronunciarse era Augusto Bravo, pareja de Larisa Mendizábal. Fue en una entrevista con el programa Ventaneado que Bravo emitió sus primeras palabras públicas entorno a esta polémica.

"Yo lo único es que yo ya le pedí disculpas a las personas involucradas, lo hago público, le pido mil disculpas, sobre todo a Larisa y a Santi, obviamente también a Rodrigo", dijo Bravo.

"Nada más tengo palabras de agradecimiento para La y para Santi porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa con todo su cariño y con todo su amor, es con lo que me quiero quedar", apuntó la ahora expareja de Larisa Mendizábal.

"Mi relación con La fue increíble, obviamente el que falló al final fui yo, ella no, el que falló fui yo. Yo me hago responsable, yo soy el culpable y no tengo nada más que decir", concluyó Augusto Bravo, quien se negó a dar detalles sobre las fotos en las que se le vio con Adianez Hernández en una reunión.

DGC