¿Se arrepintió? Rodrigo Cachero niega infidelidad de Adianez Hernández; 'es una gran mujer'

Rodrigo Cachero, actor quien recientemente anunció su divorcio, rompió el silencio y negó la infidelidad de Adianez Hernández. Esto luego de que Larisa Mendizábal, su exesposa y madre de su hijo mayor, dijera en redes sociales que Augusto Hernández, su novio y la expareja de Cachero les fueron infieles.

Fue durante una entrevista con el programa Hoy que el actor habló por primera vez luego de haber anunciado su divorcio. El actor señaló que no es verdad lo que se dice sobre la infidelidad de Adianez Hernández y que si así fuera él ya lo hubiera dicho.

"Si yo estuviera seguro yo mismo lo diría, me parecería un acto tan fuerte que yo mismo saldría a aclararlo y pues no. La verdad es que no tengo ni armas ni herramientas y tampoco sería yo capaz de hacer eso", dijo el actor en entrevista con el programa matutino.

"Yo estaba explicando el que si la veían a ella con alguien o a mí cenando con una amiga, que no nos juzgaran, porque ya estábamos en proceso de divorcio y ya estamos separados desde hace algunas semanas y la gente gente empezó a hablar me duele, la quiero mucho, la admiro, creo que es una gran mujer", dijo el histrión.

Adianez confirma que le fue infiel a Rodrigo Cachero

Sin embargo, y a pesar de los que declaró el actor, Adianez Hernández confirmó los rumores a través de un video. La actriz dijo que si cometió adulterio no fue de a “gratis” y pidiéndole a la gente que dejen a sus hijos fuera de la polémica.

“En las relaciones de pareja ocurren muchas cosas a puerta cerrada y todo o que sucede es responsabilidad de dos partes, todo presente tiene un pasado y sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción tiene una reacción”, dijo la actriz en un video publicado en Instagram.

DGC