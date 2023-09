Adianez confirma que le fue infiel a Rodrigo Cachero por 'motivos': ', todo presente tiene un pasado'

Adianez Hernández rompió el silencio y salió a decir que sí le fue infiel a Rodrigo Cachero con el marido de su ex esposa Larisa Mendizábal, asegurando que si cometió adulterio no fue de a “gratis” y pidiéndole a la gente que dejen a sus hijos fuera de la polémica.

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, Adianez salió a dar su breve versión de los hechos, remarcando que no tenía ganas de sumar su voz a la polémica, pero que decidió hacerlo por el bienestar de sus hijos, quienes están siendo violentados y acosados por los fans de Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal.

“La verdad es que no tenía ganas de contestar, pero quiero hablarles desde lo más profundo de mii corazón, como mamá y como ser humano”, inició la ex participante de Survivor en su video.

Posteriormente, Adianez confirmó bajita la mano que sí le puso el cuerno bien macizo a Rodrigo Cachero, pero remarcó que eso no es pretexto para que los fans de aquel sujeto se desquiten con sus hijos, pues no es culpa de ellos que sea una pecadora.

“Como seres humanos estamos llenos de debilidades y errores… bloqueé los comentarios de mis redes porque entiendo que me quieran juzgar, pero lo que no comprendo es que le escriban a mis hijos y los involucren a ellos en algo que fue mi decisión”, sentenció.

“Es verdad que con algunas de mis decisiones y actos a lo mejor no los cuidé ni protegí, pero no es justo que los estén atacando”, agregó la famosa.

Tras ello, Marianez sentenció que le fue infiel a su ahora ex esposo porque, aunque no dio detalles, sugirió que su relación con él estaba muy mal, que podría haber sido tóxica y que en su nuevo hombre encontró el consuelo y todo aquello de lo que Rodrigo la privó o no le cumplía.

“En las relaciones de pareja ocurren muchas cosas a puerta cerrada y todo o que sucede es responsabilidad de dos partes, todo presente tiene un pasado y sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción tiene una reacción”, finalizó.