Karol Sevilla da vida a una joven aguerrida

Después de su primer protagónico en Soy Luna, Karol Sevilla se transforma y muestra una evolución actoral en el segundo proyecto que estelariza con Disney, Siempre fui yo, donde da vida a Lupe, una joven mexicana aguerrida que decide irse a Colombia para descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

Para la cantante y actriz, su papel en esta serie le ha enseñado a “ser más directa, si es no, es no y no hay nadie que me saque de ahí”. Además señaló que es un personaje distinto al de Soy Luna.

“Es un personaje diferente a Luna, no van a ver a Luna en los patines. En esta ocasión es importante hacer a un personaje que lleva la historia, que es saber lo que pasa con Faraón y la muerte, estoy muy agradecida, muy feliz, sobre todo orgullosa de representar a México en otros países”, apuntó.

En la historia, Lupe vivirá diversas aventuras en lugares de Colombia como Cartagena, a donde acude al funeral de su padre, El Faraón, la máxima estrella musical del país sudamericano. Su búsqueda por la verdad la llevará a una misión que estará llena de peligro, romance y mucha música.

“Disney se está arriesgando a abordar de temas que nunca había hablado, cuando leí el libreto vi la muerte de alguien y dije qué, me pareció interesante, es algo nuevo, es un proyecto para toda la familia. Es complicado porque muchos me vieron salir de Soy Luna, ahora este personaje es más mujer, tiene otra vida, otra historia, una de las escenas que más me impactó fue la del funeral del Faraón, fue complejo, difícil, pero eso se va a notar”, destacó la intérprete.

Karol Sevilla comparte créditos con el colombiano Pipe Bueno, quien da vida a Noah, exasistente de El Faraón y con quien tendrá un romance que saldrá de lo tradicional.

“Noah tiene mucha luz, tiene un corazón gigante, pero se le hace difícil creer en él, le gusta ser sencillo, viajar por el mundo, estar del lado del otro; de Noah van a aprender a disfrutar de la vida”, resaltó la actriz.

Sevilla expresó sentirse sorprendida por la dupla que ha logrado con Bueno, de quien espera que la invite a un proyecto musical.

“Una de las cosas que más nos impresionó es que son dos estilos de música diferentes, pero cuando cantamos juntos vimos que nuestras voces conectaban muy chido”, compartió.

Karol Sevilla se ha enfocado en su proyecto de solista en el pop y Pipe Bueno en la música regional mexicana.

“Soy un fan de la cultura mexicana, amo a este país, canto música regional mexicana, pero en Colombia”, contó emocionado Pipe Bueno.

El cantante destacó que una de las cosas que más disfrutó de la serie fue la manera en que se retrataron paisajes de su país natal.

“Se va a enaltecer mi país, como colombiano estoy seguro que muchos paisanos no van a creer que hay paisajes así de Colombia, son hermosos”, resaltó.

Dijo que ser aceptado en el proyecto lo tomó por sorpresa, porque por la pandemia pensó que no se haría la serie.

Siempre fui yo.

Director: Felipe Cano

Plataforma: Disney+

Estreno: ya disponible