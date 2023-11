Captan a Karol Sevilla y Mario Bautista en muy romántica cena ¿son novios?  (FOTOS)

Karol Sevilla ya había superado a Emilio Osorio desde hace mucho tiempo y la famosa está disfrutando al máximo su soltería, pues la joven actriz fue captada en una muy romántica cena con Mario Bautista.

Esto ocurre luego de que Emilio Osorio fue captado en la fiesta de su mamá Niurka besando en la boca a Leslie Gallardo, modelo de OnlyFans que se especula es su nuevo romance.

Tras ello, la misma Karol Sevilla dejó más que claro que estaba completamente soltera y que podía traer de novio a quien quisiera, pues respondió a unos chismes que le andaban inventando sus fans.

“No mam*n, no me estén inventando cosas porque no. Digo, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante literalmente la vida, pero no, en Miami nunca estuve con nadie”, sentenció.

Ahora Karol Sevilla está dando mucho de qué hablar, pues fue captada por un fan mientras pasaba una agradable noche junto con Mario Bautista en un restaurante.

En las postales se puede ver a los jóvenes famosos mientras disfrutan de una cena en la parte de afuera de un restaurante, pro lo que llama la atención es que están bien pegaditos y que Mario le está hablando bien cerquita y al oído a la Karol.

De acuerdo con los fans de Karol Sevilla, el encuentro ya estaba pactado desde hace tiempo, pues Mario Bautista le dejó un comentario que decía: "¡Mi perradora! No se me olvida el sushi y el vinito, nada más deja llegó a CDMX".

Por si fuera poco, a los fans se les hace sospechoso que recientemente Mario no ha anunciado que terminó con Daniela Gómez, de quien se decía muy enamorado, por lo que afirman que hay de dos: o salieron como amigos o que Karol es el cuerno del cantante.