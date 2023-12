Alfredo Adame revela que padece una enfermedad mental: 'me quema el cerebro'

Alfredo Adame acaba de dejar a todo el mundo completamente impactado, pues el polémico actor reveló que fue diagnosticado con una enfermedad mental, luego de que su círculo cercano le recomendó buscar ayuda psicológica para tratar su salud mental.

Así lo confesó el enemigo de Carlos Trejo en el programa de YouTube de Matilde Obregón, espacio en el que el famoso dijo que decidió ir al psicólogo para tratar los “problemas de ira” que lo han hecho generar polémicas.

Alfredo Adame afirmó que fue con una de las mejores psiquiatras del país, la cual le diagnosticó trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), padecimiento que le ha llevado a padecer angustia y ansiedad ante los problemas, además de repetir mentalmente situaciones como si fueran películas.

"Mi psiquiatra es una de las más prestigiosas. Después de seis semanas de estar yendo con ella me dijo 'tu problema es que eres víctima de tu propio éxito'. Todo el asunto es que la gente te critica. Tú no tienes nada (me dijo). Lo único que yo tengo es un TOC, que se refleja en estarme pasando la película cuando tengo un problema. Se me quema el cerebro de estar dando vueltas y vueltas”, señaló el famoso que genera miles de pesos por insultar a la gente.

Adame agregó que el TOC afectó su bienestar durante un periodo en el que enfrentó problemas fiscales con Hacienda.

Asimismo, el enemigo de Andrea Legarreta contó que su psiquiatra le recetó clonazepam en gotas, además fue durante tres meses aproximadamente al psiquiatra, para después abandonar el tratamiento… pues no notó una mejoría en ese corto periodo temporal.

“No era nada, se me quitó todo ese rollo. Fui seis semanas para que me diagnosticaran y luego más o menos seguí yendo con ella tres meses más, Le dije ya no me paso la película y se acabó”, afirmó Adame.