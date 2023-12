Yuri celebra que Daddy Yankee se volvió cristiano: 'necesitaba al rey de reyes'

Daddy Yankee se convirtió en cristiano y la más feliz por eso es la mismísima Yuri, la cantante veracruzana conocida por sus comentarios homofóbicos y por tener una vida de excesos y enfermedades venéreas antes de “ver la luz”.

Cabe recordar que hace unos días, Daddy Yankee anunció su retiro de la música para convertirse en un hombre de dios, pues dijo que Jesús padre era el único que podía llenarle el profundo vació que tiene, con toda la fuerza de su salvación y gloria.

Psicólogo: El Daddy Yankee cristiano no existe



El Daddy Yankee cristiano: *Existe y da esta declaración en pleno concierto* 👇🏽 pic.twitter.com/dZMifZqIpF — Almanaque | #Puebla (@AlmanaquePuebla) December 5, 2023

“Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que esos días ya terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo”, dijo el cantante en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

“Es por eso que esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo; todas las herramientas que tenga en mi poder, como la música, las redes sociales, las plataformas, un micrófono, todo lo que Jesús me entregó es ahora para el reino”, dijo el cristiano.

Ahora, Yuri celebró que Daddy Yankee sea practicante de su religión y le mandó felicitaciones por dejar atrás el vicio y el pecaminoso perreo para sumarse al club de los santos devotos fanáticos de convertir a los demás.

Solo #TelevisaEspectaculos estuvo con @OficialYuri antes de su espectacular concierto esta noche. La cantante reveló que en 2024 a la par de “Euforia 2.0” prepara la gira “Unidos en el escenario Tour” al lado de @CristianCastro #Yuri #Euforia pic.twitter.com/Nb3RbAltLG — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) December 8, 2023

“Reconoció que nada de eso pudo llenar su vacío, ni el dinero, ni la fama. Dice: ‘Yo era muy famoso, pero ahora tengo propósito’ y eso es todo lo que debemos de perseguir, un propósito, para qué estás aquí (...) Y ese propósito no te lo da una religión, te lo da quien te creó”, dijo Yuri en el Auditorio Nacional.

“Yo puedo decirles que cuando escuché esa noticia lloré de la emoción. Dije: ‘Hay otro loco en el camino’ y ese es Daddy Yankee. Dijo públicamente: ‘Yo necesitaba del Rey de Reyes, Jesús está en mi corazón’. No estoy siguiendo ni a una religión ni a una doctrina, estoy siguiendo al Rey de Reyes’”, agregó la artista acusada de homofóbica.