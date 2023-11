Yuri revela que fue adicta al 'cariño' y que contrajo una enfermedad que 'casi me mata'

Yuri es conocida porque, antes de convertirse en cristiana, tenía una vida de excesos durísima que avergonzaría a muchas de las personas que dicen que le saben a la fiesta; la cantante originara de Veracruz decidió hablar de su “turbio” pasado y confesó que era adicta al “cariño” y que eso le trajo fuertes problemas de salud que casi le cuestan la vida.

En entrevista con Nayo Escobar, Yuri reconoció que en su juventud era adicta al sexo y que no le importaba meterse con hombres una relación, pues, en sus palabras, era “casado, no capado”, por lo que le pedía a sus amistados que se lo llevaran para disfrutar de él.

“Lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito… eso era lo mío, no era la droga, la pachanga, lo mío era: ‘ese me gusta, me lo traen… oye, pero es casado… sí, pero no capado, tráemelo’, y tuve mi consecuencia”, señaló Yuri.

No obstante, la famosa cantante reconoció que su gusto por los cuerpos masculinos y el “cardio” no le trajeron únicamente disfrute y placer, sino que contrajo una severa enfermedad de transmisión sexual que casi le cuesta la vida.

Y es que Yuri dijo que durante su adicción a los caballeros no se preocupó por cuidarse y usar métodos anticonceptivos de barrera para evitar contagiarse de algún bicho… y justamente el que le pegaron pudo haber tenido consecuencias letales.

“Tuve un papiloma cervicouterino, casi cáncer, casi me mata, porque yo pues estaba media happy day cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé, no sé cómo no salí embarazada… yo me acosté con mucha gente”, confesó la cantante.

Tras ello, Yuri afirmó que dios padre llegó a su vida en el momento exacto pues casi se convierte en una ninfómana (una adicta al sexo). No obstante, remarcó que, pese a que ya pasaron muchos años de ello, cada día lucha contra esos impulsos de recaer en su gusto a los hombres.

Incluso afirmó que du dios le ha puesto a lo largo de los años “muchas pruebas” que ha podido superar gracias al poder de su fe.