Yuri afirma que comunidad LGBT+ no la quiere y la critica porque 'soy cristiana'

Yuri volvió a dar cringe y pena ajena al justificar su homofobia, pues la cantante salió a decir que es criticada y detestada por la comunidad LGBT+ por el hecho de que es cristiana.

Cabe recordar que Yuri ha pronunciado en diversas ocasiones varios comentarios homofóbicos, como cuando dijo que "hay escasez de hombres", pues todos los guapos son gays.

Yuri no está soportando Especial

Ahora en entrevista con la prensa, la famosa fue cuestionada respecto a sus polémicas palabras más recientes, las cuales también tuvieron connotaciones homofóbicas y en las que le dijo feo al Coque Muñiz.

“Somos buenos amigos y él me conoce, sabe que soy loca y que siempre digo babosadas, y él igual, me dice ‘Si supieras lo que digo de ti no me hablarías’”, justificó.

Tras ello, Yuri “la menos” habló de las críticas que le hace la comunidad LGBT+ por sus palabras y se atrevió a decir que hay algunos que sí la quieren.

“Hay unas comadres que me adoran y hay otras que no, pero esto es así, nunca le vamos a dar gusto a nadie. Lo he dicho una y otra vez: amo a la comunidad, los quiero mucho, en mis shows ahí los veo, no puedo hacer más”, afirmó.

La comunidad LGBT+ no perdona a Yuri Foto: Especial

Posteriormente, Yuri afirmó que sus detractores la detestan por sus creencias religiosas y no porque es una señora nefasta y homofóbica.

“Es porque soy cristiana y no me enloquezco ni salgo con el chicharrón de fuera, creo que eso es. Nunca he dicho que Dios no los quiere, Dios ama también a la comunidad, por supuesto, lo que pasa es que tengo mi forma de personas como cristiana y respetable, no ando con una bandera en Reforma, yo respeto”, sentenció.

“No me respetan mucho en esa área, pero no importa, los sigo queriendo, los sigo amando”, agregó.