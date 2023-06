Yuri hace comentario homofóbico y le dice 'feo' al Coque Muñiz; así le responde él (VIDEO)

Yuri es despreciada por la comunidad LGBT+ y muchas personas más por sus comentarios homofóbicos, y ahora la “menos” volvió a hacerlos, pero en esta ocasión hasta embarró y atacó al Coque Muñiz.

A través de redes se viralizó un video del tiktoker Óscar Roguez en el que exhibe las prácticas homofobias de Yuri durante sus conciertos y el pésimo comentario que hizo en contra del Coque Muñiz.

En el clip, Yuri expresa: "Tanto hombre guapo que se está yendo al monte, hay tanta escasez de hombre, ¿verdad chicas? ¿Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz, por ejemplo?", sugiriendo que el mexicano es inferior que el puertorriqueño.

El Coque Muñiz vio el video y no se quedó callado ante los comentarios desafortunados de Yuri, por lo que le pidió respeto tanto para su persona, como para la comunidad LGBT+.

"¿Qué pasó? Yo siempre he sido respetuoso y más con mis compañeros, que haga un chiste de mí no me molesta, solo me causa risa, ¡pero no debe faltarle al respeto a la comunidad gay!", escribió Coque.

Tras ello, el Coque le dedicó un tuit a Yuri, la menos: "Hola querida güera, como siempre de parte de este, tu amigo, solo tengo cariño y admiración para ti y toda tu familia. ¡Gracias por acordarte de mí en tus shows!"

Que opinan de esto de @OficialYuri al referirse así de @ricky_martin y @COQUEMUNIZ con todo respeto pero el Señoron Jorge Muñiz también tiene sentimientos y no es bonito qu se refiera así de el , está señora ya chochea @AxelOficial @LuceroMexico @TatianaPalacios @MijaresOficial pic.twitter.com/88AUnjGWZn — RetreandoMix (@RetreandoMix) June 8, 2023

Finalmente, el Coque Muñiz afirmó en entrevista con “De primera mano” que él es un caballero y que no va a perpetuar el círculo de agresiones de Yuri con más violencia o polémica.

"Creo que tiene razón, está más guapo que yo, y si se fuera por elegir, creo que elegiría más a Ricky. Yo tengo amigos en las redes y sería incapaz de contestar una agresión con otra agresión. Primero, la güera es amiga mía y lo único que he recibido de ella es amor, yo me reí mucho, me pareció un comentario divertido", dijo.

"Estamos en un momento donde lo peor que podemos hacer es hacer bromas de nuestros compañeros de cualquier forma, y creo que ella tiene que predicar con el ejemplo, los últimos años ha dedicado su vida a las palabras de Jesús, y por ahí es lo único que podría decir de vamos a respetarnos los unos a los otros, pero mi amor y respeto permanente para ella", remarcó el Coque Muñiz.