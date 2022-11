Fans critican la cara de Yuri: "Parece Gloria Trevi sin ojos” (VIDEO)

La cantante Yuri fue criticada en redes sociales por haber subido un video en el que, según sus fans, se le ve la “cara rara”.

En las imágenes Yuri luce un atrevido body rojo con transparencias, con el que casi enseña de más: “Ten la libertad de usar lo que te haga sentir única”, escribió la artista para acompañar las imágenes.

Critican a Yuri por su cara

Y aunque Yuri quiso dar un mensaje sobre que no importa qué ropa usar con la edad, la cantante recibió duros comentarios sobre su rostro y es que también llamó la atención los gestos extraños que hace la intérprete de “Maldita primavera”.

Los fans de Yuri aseguraron que la artista lucía como si se hubiera hecho algunos arreglitos estéticos y le pidieron que ya no se hiciera más. Incluso algunos la compararon con Gloria Trevi.

“Por favor no te hagas nada en la cara ya vas a parecer a Gloria Trevi sin ojos”, “Yo decía: Yuri no ha perdido sus facciones pero hoy se ve tan diferente o no sé si sean filtros pero para nada que ver”, “Le quedó raro el bótox”, “Pensé que era una imitadora”, “No se parece”, escribieron algunos de los usuarios de Internet.