Yuri insiste que no es homofóbica y hasta se arrodilla: "Así pido perdón" (VIDEO)

La cantante Yuri volvió a insistir en que ella no es homofóbica y que toda la polémica que se ha generado en torno a ese tema es por dichos de boca en boca, pero asegura que ella nunca se ha pronunciado en contra de la comunidad LGBT+.

Yuri, quien actualmente es investigadora del programa ¿Quién es la máscara? Ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer su tour Euforia con el que se va a presentar en la Arena Ciudad de México el próximo 4 de noviembre.

Durante la conferencia, Yuri fue cuestionada sobre si quería enviarle un mensaje a la comunidad LGBT+, a lo que la artista reiteró que no es homofóbica y que en caso de haberlos ofendido ella sería la primera en ofrecerles una disculpa hasta de rodillas.

“Que me digan en algún programa de televisión, que me lo saquen, dónde he dicho algo en contra de ellos, no existe. Es todo de boca en boca. Yo nunca he dicho nada. Saquen el programa donde yo he dicho. Y cuando lo saquen te prometo que cuando lo saquen así pido perdón, así pido disculpas”, dijo Yuri mientras se arrodillaba.

Dijo la cantante, asegurando que si ella hubiera cometido una falta no tiene problema en pedir perdón a la comunidad LGBT+.

Comentarios de Yuri por los que la tacharon de homofóbica

Yuri ha sido señalada en distintas ocasiones de hacer comentarios en contra de la comunidad LGBT+.

En el 2021, Yuri fue invitada del Escorpión Dorado en YouTube y uno de sus comentarios desató la polémica. Todo esto porque la cantante dijo que durante su juventud había tenido muchos novios a lo que el youtuber le preguntó que no había tenido alguno que le haya dicho que era gay.

El Escorpión Dorado le cuestionó si esta situación la afectó, a lo que Yuri dijo que le había preocupado más que no la hubieran infectado de VIH/SIDA. Esto generó la polémica y los usuarios lo tomaron como un ataque a la comunidad.

En otra ocasión Yuri se manifestó en contra de la adopción de parejas del mismo sexo. “Ese punto es difícil porque un tiempo atrás apoyé una película que habla de esto. En México no se tiene esa apertura como en otros países que dos chicos o chicas adopten un niño, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica, no soy homofóbica”, comentó en una entrevista con CNN.

“En mi instructivo de vida dice que hombre y mujer”, dijo Yuri para decir que no está de acuerdo con la adopción en parejas del mismo sexo.