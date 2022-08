Yuri responde a quienes la acusan de gordofóbica: "soy todo: ideofóbica"

Yuri respondió a quienes la han tachado de gordofóbica con una serie de declaraciones que han dejado pensando a sus fans respecto si continuar apoyando a la famosa.

Y es que, en varias ocasiones, Yuri ha manifestado que le exige a sus bailarines ser delgados: “estar conmigo es mucha disciplina, no crean que van a estar gordos".

“Lo que pasa es que, a ver, ¿han visto algún bailarín de Madonna gordito? Un bailarín tiene que ser cuerpo de bailarín, pero no es porque yo sea racista”, abundó.

La gente se le fue encima a la también acusada de Homofobia, por lo que emitió una fuerte respuesta a sus detractores.

“Ya soy todo, gordofóbica, mamofóbica, ideofóbica, huevonofóbica, de todo soy, ya me río, ya me río”, dijo.

Asimismo, Yuri dijo que no es homofóbica, pese a que los videos con sus cometarios se viralizaron:

“Yo nunca he dicho nada, que me saquen un video donde yo estoy hablando mal de la comunidad y ahí sí, mira, frente a todos ustedes, discúlpenme, me hinco, porque uno a veces la riega y la embarra, ellos también la embarran muy seguido”, dijo.

“Ya cámbienle de veras, díganme otra cosa, no sé, que tiene 3 bubis, la vieja se puso cuatro pompis, algo, invéntenme algo así como raro”, finalizó Yuri.