Atacan a Yuri por usar bandera LGBT+ en su nuevo VIDEO: "No tiene vergüenza"

La cantante Yuri estrenó su video musical “Euforia” con el que hizo enojar a la comunidad LGBT+, ya que en el clip la artista aparece con la bandera gay.

El video musical se estrenó el pasado 1 de julio y en él, Yuri aparece como diosa griega, vistiendo armadura y montada sobre un caballo blanco. En otro de los escenarios la artista luce un atuendo más revelador con piedras y una gabardina de plástico. Su tercer look es con chamarra biker y recuerda al video de Judas de Lady Gaga.

Sin embargo, el último atuendo de Yuri hizo enojar a la comunidad gay, ya que la cantante luce una chamarra y unas botas de colores, mientras que en el fondo aparecen sus bailarines con banderas de la comunidad LGBT+.

Usuarios atacan a Yuri por usar bandera LGBT+ en su nuevo video

Los usuarios de Internet no dudaron en atacar a Yuri y recordarle los comentarios homofóbicos que ha hecho contra la comunidad LGBT+.

“Si te peinamos, maquillamos o bailamos para ti ahí sí existimos, pero no se nos ocurra casarnos o adoptar porque ahí si no”, “No Yuri, no somos banderitas de colores que te hacen quedar bien y lucir linda, somos gente real, que no olvida tus palabras”, “Como parte de la comunidad LGBTQ+ les recuerdo los comentarios homofóbicos en contra de la comunidad, una canción no nos tiene que hacer olvidar”, "Tenemos memoria, usted lo que no tiene es vergüenza” , fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Yuri ha dicho que está en contra de que las parejas del mismo sexo adopten: “Mi instructivo de vida dice que hombre y mujer, yo soy cristiana. Yo los respeto, no los juzgo. Hay que practicar lo que predicamos”, dijo.

Los usuarios también señalaron que si Yuri quiere reivindicar su imagen en la comunidad LGBT+ debería ofrecer una disculpa por los comentarios que ha hecho.