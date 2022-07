Yuri dice que no se va a disculpar con la comunidad LGBT+: "Nunca les he hecho daño"

La cantante Yuri sigue en medio de la polémica por los comentarios que ha hecho en contra de la comunidad LGBT+, sin embargo, la artista negó que sus dichos sean homofóbicos y aseguró que no tiene que disculparse porque “no les ha hecho daño”.

Yuri ofreció una entrevista al programa “Hoy” en la que aseguró que ella tiene su forma de pensar y que no hay nada que señale que ella es homofóbica.

“Yo nunca he hablado mal de ellos, no tengo que pedir disculpas a nadie porque nunca les he hecho daño. Hay mucha gente de la comunidad que me sigue queriendo y mis conciertos se siguen llenando con gente de la comunidad”, dijo Yuri.

Asimismo, comentó que a ella no le importa que la critiquen, pues indicó que al ser cristiana no puede hablar de los demás y que ella respeta lo que piensan las personas que la señalan de homofóbica. Además, dijo que no le afectan las críticas.

“Hay otros chicos de la comunidad que me adoran. Yo los bendigo, yo los quiero mucho porque no es general. Desde hace cinco años vienen dándole vueltas, no me hacen daño, yo ya estoy curtida”, advirtió Yuri.

Las últimas polémicas de Yuri contra la comunidad gay

Hace unas semanas Yuri desató la polémica porque en su video “Euforia” apareció con la bandera del a comunidad gay, por lo que recibió ataques, los usuarios señalaron que la artista no los representa.

Por otra parte, en un reciente concierto, Yuri señaló que los hombres están escasos, porque “se están yendo para el monte”, lo que nuevamente desató el enojo de algunos integrantes de la comunidad LGBT+.