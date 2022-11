Se burlan de Yuri por copiarle a Gloria Trevi y su concierto vacío: "Lo mismo, pero más barato"

Yuri volvió a ser la burla de las redes, pues los fans la acusaron de copiarle el look y la producción a Gloria Trevi para su concierto de la Arena CDMX, la cual afirman que no se llenó ni a la mitad, cosa que también fue aplaudida.

A través de redes, los fans compartieron fotos de la Arena CDMX medio vacía y afirmaron que aquello se debió en parte por la homofobia que Yuri ha manifestado en diversos comentarios desafortunados que ha hecho.

Ya anunciaron que Yuri hizo sold out en la Arena de la CDMX pero si se meten a ver las historias de la gente esa madre está vacía 🤡 pic.twitter.com/a4k7lRSjZ6 — cry about it later (@mrs_jaar) November 5, 2022

“Yuri no logró llenar la Arena Ciudad de México con su #TourEuforia #YuriLaMenos”, “Me alegro por homofóbica”, “No que muy sold out @OficialYuri @WestWoodEntt ¡No mientan!”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Yuri (@OficialYuri) no logró llenar la Arena Ciudad de México 😱 con su #TourEuforia.#YuriLaMenos pic.twitter.com/Mh2RkudTe1 — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) November 5, 2022

La cantidad de gente en comparación a un concierto de @GloriaTrevi en el mismo recinto son nada…!!! Igual la señora seguirá negando que ofreció a la comunidad LGBT @OficialYuri pic.twitter.com/WE9WcNS14Z — Alejandro 🫀🗡️ (@imalexhl) November 5, 2022

Por si fuera poco, los fans también exhibieron a Yuri por copiarle los atuendos a Gloria Trevi y ser nada original.

“Que padre que Gloria Trevi sea tu inspiración a seguir Yuri. Ojalá también tuvieras los incontables llenos totales que Gloria tienen semana tras semana”, “Yuri es tanta tú desesperación y obsesión por copiarle a Gloria Trevi tanto en sus shows como en sus vestuarios. Podrás copiarle pero jamás igualar su éxito y su récord taquillero” y “lo mismo, pero más barato”, fueron algunos de los mensajes.

@OficialYuri es tanta tú desesperación y obsesión por copiarle a @GloriaTrevi tanto en sus shows como en sus vestuarios. No cabe duda que nos dejas claro que estás muy al pendiente de Gloria, TODOS lo notamos, podrás copiarle pero jamás igualar su éxito y su récord taquillero. 💋 pic.twitter.com/HTnNG4OCZC — Abraham Villegas (@Abraham_villega) November 5, 2022

Que padre que @GloriaTrevi sea tu inspiración a seguir @OficialYuri 🤗✨

Ojalá también tuvieras los incontables llenos totales que Gloria tienen semana tras semana.

Sin duda alguna, hay mucho que aprenderle a Gloria 🙌🏽 pic.twitter.com/HRhgvghWqo — Sergio Del Águila (@SergioDelAguila) November 5, 2022