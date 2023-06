Atala Sarmiento revela que pensó en quitarse la vida por extorsión con foto íntima

Atala Sarmiento rompió el silencio y reveló completamente devastada y entre lágrimas que pensó en suicidarse luego de que fuera extorsionada por criminales que la amenazaron con publicar una fotografía íntima suya si no accedía a sus demandas.

Así lo contó Atala Sarmiento a “El chismorreo”, emisión a la que le detalló que los tristes hechos ocurrieron hace cuatro años, pero que aún tiene esa herida bien abierta.

La famosa contó que le mandó tal foto pasada de picosa y sin censura a su marido. Tras disfrutarla, ambos la borraron de sus teléfonos, pero eso no le impidió a los ciberdelincuentes poner sus sucias garras digitales en ella.

Y es que los extorsionadores le mandaron su propia foto y le pidieron dinero a cambio de no mandarla a las revistas de chismes.

"Me llego un WhatsApp de un número desconocido y lo abro y veo que me pone: 'Hola, Atalita, ¿cuánto dinero me darías para que no le venda esta foto a una revista?'... y vi la foto", narró.

"Se me cayó el mundo, se me, se me pegó el estómago a la espalda; me quise, lo digo con toda honestidad, matar", agregó Atala Sarmiento.

Ante ello, la famosa reveló que pensó en arrebatarse ala vida, pero que su hermano Rafael Sarmiento fue a "salvar su vida a su casa".

"La gente no dimensiona el daño que ocasiona cuando pasan estas cosas. La foto no tiene nada de malo; no es una foto sensual, no es una foto cachonda, no es una foto insinuante, es una foto donde tengo cara de tonta", dijo.