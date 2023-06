Sergio Mayer habla del romance de Issabela Camil, su esposa, y Luis Miguel: 'hay cosas no gratas'

Todo mundo sabe que Luis Miguel e Issabela Camil tuvieron un romance que no terminó bien, y ahora Sergio Mayer habló en “La casa de los famosos” de la relación que su esposa mantuvo con el “Sol de México”.

Wendy Guevara y Poncho de Nigris cuestionaron a Sergio Mayer sobre la relación que hubo entre Issabela Camil y Luis Miguel, cosa que al ex diputado no le pareció. No obstante, Mayer cedió y contó cosas nunca antes escuchadas.

Sergio Mayer contó que Issabela Camil unca le ha querido hablar abiertamente respecto al romance que tuvo con Luis Migguel, cosa que él ha respetado por respeto.

“Le escriben a mi vieja en redes: ¿cómo terminaste con este cabr***? Él siempre ha estado en otro nivel, pero como cantante… como cantante yo lo respeto, es extraordinario”, inició.

“En lo personal… o cuando dicen por qué prefirió… Ella no tuvo que escoger”, agregó Sergio Mayor para en seguida hablar de la serie de Luis Miguel:

“Me dijo que hay cosas exageradas para el rating, yo nunca le pregunté cuales, porque ella tampoco la vio, porque es un tema de su pasado que ella nunca ha querido contar”, narró.

“Es más: la producción la buscó a ella y estuvo chingue y chingue y chingue, le hablaron a mi suegro para que su hija hablara… ella nunca quiso contar su historia porque hay cosas que no fueron gratas”, sentenció.

“Me dijo ella: ‘si yo diera mi versión… está cabrón y no fueron gratas’. Por ello, como ser humano y persona, yo sí me siento en otro nivel comparado con Luis Miguel”, remarcó Sergio Mayer.