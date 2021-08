Atala Sarmiento presume en bikini la parte de su cuerpo que le daba vergüenza (FOTO)

Atala Sarmiento se empoderó y compartió con sus seguidores de Instagram una fotografía en bikini, a través de la cual mostró aquella parte de su cuerpo que antes le daba vergüenza, pero ahora acepta y ama.

Y es que Atala Sarmiento compartió una postal en la playa, misma en la que hizo énfasis en sus piernas, las cuales calificó como excesivamente blancas.

"No acostumbro a colgar este tipo de fotos, pero hoy quiero hablar de algo que me costó tiempo asumir y hoy ya no me avergüenza… Las piernas largas me las dio mi madre… Desde niña han sido así, y sobre todo, ¡blancas!", escribió Atala Sarmiento, de 48 años.

“No hay manera de broncearlas, así que he aprendido a aceptarlas y quererlas así de pálidas. Son mis columnas, las que me sostienen con la dureza y el color del mármol”, agregó la y conductora de “Ventaneando”.