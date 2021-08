Andrea Meza ¿Le bajó Christian Nodal a Belinda? VIDEO genera polémica

Christian Nodal conmocionó al mundo al dejar de seguir a Belinda en Instagram y borrar todas sus publicaciones; hecho que ha generado incontables teorías acerca de su rompimiento y en las que ahora la Miss Universo Andrea Meza juega un papel importante.

Y es que Christian Nodal eliminó todo rastro de Belinda de su Instagram y sólo dejó una foto de un Speedy González muy fachero.

Las teorías hablan de un posible pleito entre Belinda y Nodal; sin embargo, ahora se rumora que todo es culpa de Andrea Meza, pues la Miss Universo habría subido una fuerte indirecta contra la intérprete de “Sapito”, en la que le supuestamente le dejó claro que era la “socia”.

Y es que Andrea Meza subió hace dos días a su Instagram un video en el que aparece cantando “Ojalá fuera cierto”, de Christian Nodal, e incluso lo etiquetó, marcándolo así como parte de su ganado.

¿Belinda y Nodal sí terminaron por Andrea Meza?

Pese a los señalamientos entre la existencia de una relación entre Andrea Meza y Christian Nodal, lo cierto es que la Miss Universo actualmente tiene de novio al tiktoker Ryan Antonio; y que el cantante y Belinda están más enamorados que nunca.

Además, las fans de Christian Nodal aseguran que el cantante archiva todas las publicaciones de su Instagram cuando va a iniciar un nuevo proyecto artístico.

"No amigos, no terminaron. Para todos aquellos que sólo los siguen por estar criticando su relación y que no son verdaderos fans... Nodal siempre archiva sus publicaciones cada que se viene una nueva era musical. Así que ellos están bien y pronto se viene nueva música", explicó la cuenta Encantadas de Nodal.