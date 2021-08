¿Christian Nodal y Belinda terminaron? Él la deja de seguir y borra todas sus fotos

Tal parece ser que el viaje a Disney World no terminó bien, pues Christian Nodal dejó de seguir a Belinda en Instagram, red social de la cual demás borró todas sus publicaciones, a excepción de una.

Christian Nodal se volvió tendencia en redes sociales luego de que sus fans se dieron cuenta de la purga que hizo en su Instagram, cuya mayor víctima fue Belinda, su prometida, pues de ella no quedó rastro alguno.

Lo único que dejó Nodal en su Instagram fue una fotografía de Speedy González, en la que el famoso ratón aparece sonriente y orgulloso.

¿Belinda y Christian Nodal terminaron?

Las acciones de Nodal en seguida comenzaron a generar especulaciones acerca si la pareja del momento había terminado y su próxima boda se cancelaba.

No obstante, los verdaderos fans de Christian Nodal aseguraron que el cantante archiva todas las publicaciones de su Instagram cuando va a iniciar un nuevo proyecto artístico.

"No amigos, no terminaron. Para todos aquellos que sólo los siguen por estar criticando su relación y que no son verdaderos fans... Nodal siempre archiva sus publicaciones cada que se viene una nueva era musical. Así que ellos están bien y pronto se viene nueva música", explicó la cuenta Encantadas de Nodal.