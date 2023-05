Yuri detiene su concierto en Irapuato porque se fue la luz: 'pónganse las pilas' (VIDEO)

Yuri explotó en contra de la producción del concierto que ofreció en Irapuato, pues se le fue la luz a medio show, por lo que tuvo que recurrir a amenazas de cancelación de su acto si no se arreglaban las cosas.

A través de redes se viralizó un video del concierto de Yuri en Irapuato en el que se ve a la famosa cantar en casi completa oscuridad, pues las luces del escenario no se activaron, lo cual la molestó y la hizo parar.

En ese momento, la conocida como “Yuri, la menos” amenazó con irse si la producción no arreglaba las luces, pues se le hizo una falta de respeto.

"Gracias, muchísimas gracias. Yo quiero pedir a las personas que me contrataron porque creo que ustedes merecen un respeto y sobre todo las mamás que estamos festejando, necesito que la gente que me contrató ponga remedio, no hay luz, no podemos dar este show, tengo que parar el show, si la gente de gobierno no me ayuda me tengo que retirar", pronunció.

Los fans de Yuri le rogaron por que no se fuera, por lo que se pusieron a abuchear a la producción del espectáculo, tras lo cual la cantante agregó.

"Les pido de favor que me ayuden con las plantas de luz, este público no se merece un show a medias, excelencia, si no hay luz para mi gente no hay Yuri. Pido al gobierno que meta mano en la gente de la planta de luz, no sé quién sea responsable”, sentenció.

“Les suplico, esto no puede suceder, no sé si sea gobierno o la empresa. Pónganse las pilas, porque este público viene a deleitarse con un buen show, no un show a medias", abundó